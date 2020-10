Les Maple Leafs échangent Andreas Johnsson et signent Zach Bogosian et Jimmy Vesey

Les Maple Leafs ont annoncé avoir conclu une transaction avec les Devils du New Jersey alors qu’ils ont échangé l’attaquant Andreas Johnsson en retour de l’espoir Joey Anderson. Ils ont également annoncé les signatures de Zach Bogosian, Travis Boyd et Jimmy Vesey.

Johnsson

Celui que ses coéquipiers et les partisans appelaient affectueusement Mango a raté la majeure partie de la saison en raison d’une blessure à un genoux. Il avait dû subir une opération et avait été tenu à l’écart de février à août lorsqu’il était revenu au jeu pour la dernière partie des Leafs en séries éliminatoires.



Il avait signé un lucratif contrat en juin 2019 et touchait 3.4 millions par saison. En 125 parties dans l’uniforme des Leafs, Johnsson a obtenu 30 buts et 37 passes pour un total de 67 points.

Joey Anderson

Le joueur de 22 ans que les Maple Leafs ont obtenu en retour est un espoir. En 18 parties au New Jersey, il a inscrit 4 buts et 2 mentions d’aides. On parle ici d’une joueur de 4e trio ou des ligues mineures.

Il a avoué avoir été surprit de l’échange « Je ne m’en attendais pas du tout mais je suis très excité de me joindre à Toronto. Je suis versatile et vais être en mesure de faire tout ce qu’ils vont demander de moi. »

Plafond salarial

La haute direction des Maple Leafs a été occupée ces dernier jours et une des raison principale est le plafond salarial qui restera au même niveau en raison de la COVID-19. Les Leafs étant un peu coincés financièrement notamment en raison des contrats de Tavares, Marner, Matthews et Nylander se devaient de libérer de l’argent pour demeurer sous le cap.

D’autres acquisitions

Les Maple Leafs ont également annoncé avoir mis sous contrat le costaud défenseur Zach Bogosian pour la prochaine saison. Ce dernier vient tout juste de remporter la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay après avoir passé les 6 dernières saisons avec les Sabres de Buffalo. Il touchera 1 million en 2020-2021.