«Une drag queen, c’est pas juste un travesti»

Gabriel Meagher-Gaudet, alias Gabry Elle, a animé pour la première fois un webinaire en français sur le lip sync et c’était pour des francophones de la région d’Ottawa.

L’artiste aime interpréter la chanson Et Cetera (2000) de Gabrielle Destroismaisons, prénom prédestiné s’il en est un! Sorry Not Sorry de Demi Lovato lui va aussi comme un gant.

Mentorat et rayonnement

L’ACFO Ottawa prévoit offrir par la suite un volet de mentorat limité aux gens de la capitale. «L’objectif consiste à accompagner personnellement les artistes en herbe dans la création de leur premier numéro de drag, et ce, au terme d’un jumelage de six semaines», précise Ajà Besler.

Comme la formation a lieu virtuellement, l’ACFO Ottawa espère pouvoir offrir l’expérience à une centaine d’apprentis drag queens et drag kings.

Dans le meilleur des mondes, le rayonnement déborderait de la communauté locale pour rejoindre des personnes intéressées en Acadie, au Québec, ailleurs en Ontario et même dans l’Ouest canadien.