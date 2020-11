Cinéfranco 2020 : des conversations avec des cinéastes

Joshua Demers a plus de 11 ans d’expérience dans l’industrie de la production de contenu sur écran, qui va de la réalisation et la production de la série numérique interactive Kristal Clear, financée par IPF/Ontario Créatif/COGECO, à la réalisation et à la co-écriture de la comédie politique multilingue Québexit de Téléfilm Talent-to-Watch.

Touria Benzari, réalisatrice de Ta mère!

Touria Benzari est scénariste, réalisatrice et actrice. Elle vit en France à Dijon. Entre 2011 et 2014, elle a écrit et réalisé trois courts métrages sur le thème du mariage forcé: Mariage Blues, Rock ‘n’ Bled et Le Prix de la fiancée.

Ces trois films sont réunis dans le long métrage intitulé Ta mère!, sorti en 2015. En 2019, elle a réalisé le court métrage Danse avec les maux, une comédie qui traite du harcèlement au travail.