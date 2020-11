Josette Bouchard entreprend une vraie carrière de peintre

«Mais j’ai suivi tous les cours d’art offert à l’école primaire et secondaire» en France. Et à l’université, elle a fait deux majeures: une en histoire de l’art et archéologie, l’autre en histoire et géographie… et pris d’autres cours de peinture!

Projet de retraite

Ce sera également son parcours: d’abord prof d’histoire de l’art, puis d’histoire et géo, à Trèves en Allemagne (3 ans), dans la réserve autochtone de Mistassini au Québec (2 ans) et à Toronto à la TFS (42 ans).

«Je n’ai pas produit beaucoup de toiles ces 10 dernières années», dit-elle. C’est après avoir cessé d’enseigner à la TFS qu’elle s’est inscrite à un cours d’art à l’AGO (Art Gallery of Ontario), qui lui a donné «une bouffée de bien-être».

Depuis deux ans, elle combine son amour des promenades en nature à celui de la peinture. Elle comptait recommencer à voyager quand la pandémie a frappé. L’amateur d’art pourra donc considérer encore plus de toiles représentant des scènes torontoises et paysages ontariens.

De la photo à la peinture

Josette a transformé tout un étage de sa maison en studio.