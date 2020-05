Éducation à distance: TFS s’est adaptée rapidement

TFS est une école indépendante ontarienne d’immersion française, homologuée par le ministère français de l’Éducation et offrant le diplôme national du brevet, ainsi que ceux du Baccalauréat international et de l’Ontario.

Elle accueille quelque 1500 élèves du Jardin d’éveil à la 12 année (la «terminale» pour les Français), dont 600 au secondaire et 700 au primaire au sein de son campus principal de l’avenue Lawrence Est (angle Bayview), et 200 au primaire dans son campus de Mississauga.

Courbe d’apprentissage pour tous

«Les élèves du secondaire sont plus autonomes et se sont adaptés rapidement aux nouveaux modèles d’enseignement et d’apprentissage», confirme M. El-Metaal. «Ce sont les plus petits qui ont eu davantage besoin de la présence quotidienne de leurs enseignants et de l’aide de leurs parents pour se connecter.»

Pendant deux semaines, les enseignants de TFS ont vu quotidiennement chacun de leurs élèves pendant une quinzaine de minutes (individuellement jusqu’au CP, par groupe de quatre ou cinq élèves pour les autres niveaux de l’école primaire).

«Puis nous sommes passés à deux jours par semaine afin d’introduire, les trois autres jours, un modèle de rencontres d’une vingtaine de minutes entre l’enseignant et des petits groupes sur Google Classroom.»