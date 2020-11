Cinéfranco à la fin novembre: 17 longs métrages et des conversations en ligne

Courts métrages

«À la demande générale», le programme de courts métrages est de retour en partenariat avec Ontario Créatif en partenariat avec Le Labo et le FRIC (Front des réalisateurs indépendants du Canada).

Courts toujours N°1, le 23 novembre, présente quatre courts et moyens métrages de réalisateurs de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, tandis que Courts toujours N°2, le 25 novembre, présente 12 petits films provenant de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick.

«L’art du court métrage est très difficile», remarque Marcelle Lean: «il faut distiller en peu de temps beaucoup d’information, d’action et d’émotion.»