Cinéfranco revient au cinéma Hot Docs Ted Rogers

Cinéma indépendant

Les documentaires du nouveau AADFF souligneront la contribution des architectes, artistes et designers qui marquent notre paysage urbain ou qui représentent des exploits d’ingénierie.

Le cinéma Hot Docs, indépendant et à but non lucratif, accueille aussi les festivals JAYU (arts et droits), Planet in Focus et Water Docs (environnement), ainsi que Toronto Animation Arts Festival International.

L’organisation de Hot Docs a acheté la salle de cinéma en 2016 grâce à un don de 5 millions $ de la Fondation Rogers.