Un vent d’optimisme sur Cinéfranco jeunesse

Maude Fraser

13 février 2019 à 13h13 13 février 2019 à 13h13

Avant même le début du festival, un peu plus de 9 000 spectateurs sont déjà attendus au Famous Player place Canada pour la 10e édition du festival Cinéfranco jeunesse, la semaine prochaine.

Cette année, les films choisis ont un message positif qui donne espoir à la jeunesse et à la créatrice du festival, Marcelle Lean.

Si la situation financière de Cinéfranco n’est pas nécessairement positive depuis leurs difficultés à obtenir des subventions, l’achalandage et les thèmes du volet jeunesse eux le sont.

Depuis les cinq dernières années, le festival voit son nombre de spectateurs augmenter d’environ 1000 par année. «Avec le nombre d’inscriptions qu’on a reçu jusqu’à maintenant, on a déjà 550 participants de plus que l’année dernière», affirme fièrement la fondatrice et directrice artistique et générale du festival.

Devant un tel achalandage, Marcelle Lean envisage possiblement d’intégrer à nouveau des représentations pour la famille dans les éditions futures.

Si, dans les débuts du festival, certaines représentations étaient programmées la fin de semaine pour attirer le grand public, Cinéfranco jeunesse n’est maintenant ouvert qu’aux groupes scolaires. Marcelle Lean avait préféré préviliger les écoles, un public plus fiable que les familles.

Des films adaptés

L’équipe de programmation pense beaucoup aux parents lorsqu’ils sélectionnent les films destinés aux enfants. «C’est très dur de trouver des films intéressants qui n’ont pas de langage grossier, de nudité ou de violence», avance-t-elle.

Ces éléments destinés à un public mature ne sont pas écartés uniquement afin de ne pas choquer les parents, mais aussi parce que Cinéfranco jeunesse se veut un espace scolaire.

Pour la patronne de Cinéfranco, c’est une façon de poursuivre l’apprentissage du français: «c’est un écho culturel à la langue».

Malgré ces contraintes, Marcelle Lean ne pense pas que les films choisis aient un caractère infantilisant. «La sélection des films se fait vraiment en fonction de l’âge. On essaye vraiment de se mettre à leur niveau», explique-t-elle.

Films optimistes

Même s’il était déjà difficile d’ajouter à ces contraintes un thème à respecter lors de la création de la programmation, le thème de l’optimisme s’impose de lui-même dans cette édition.

«Il y a un côté positif qui est mis en valeur dans presque tous les films, il y a un espoir qui est donné à la jeunesse», affirme Macelle Lean. Ce côté positif n’empêche tout de même pas la présence du côté négatif.

Enjeux sérieux

À titre d’exemple, Marcelle Lean cite le film Dans la brume de Daniel Roby, où les protagonistes évoluent dans un contexte de catastrophe naturelle.

Funan le peuple nouveau fait le récit historique de la dictature sanguinaire des Khmers rouges au Cambodge.

Même Belle et Sébastien 3, destiné à un plus jeune public, aborde l’exploitation animale.

Pour Marcelle c’est une façon de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes à ces enjeux. Parce que «l’avenir c’est la jeunesse», nous rappelle-t-elle.

Un rôle à jouer

Selon la directrice de Cinéfranco, le cinéma jeunesse est de plus en plus reconnu. Si certaines institutions le considèrent encore uniquement comme un produit de consommation, Marcelle croit en son poids dans notre société.

«Tout commence par les racines», avance-t-elle pour expliquer l’influence qu’ont les films sur la jeunesse. Selon elle, il y a une prise de conscience collective de leurs rôles dans notre société.

Le festival Cinéfrano jeunesse se tiendra du 19 février au 6 mars au cinéma Famous Player Place Canada (Yonge et Eglinton).