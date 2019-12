Record de spectateurs à Cinéfranco 2019

«Par rapport à Antigone, les gens étaient pleins de larmes, émus, on pouvait voir qu’ils avaient été profondément bouleversés.»

Des soutiens importants

«Le soutien des spectateurs et des organismes francophones» est ce qui a le plus marqué Marcelle Lean durant le festival. «On a senti, plus que les années précédentes, que les spectateurs voulaient nous insuffler le courage de continuer par leur appréciation.»

Elle se dit également impressionnée du soutien de certains commanditaires: «la Société des jeux et des loteries de l’Ontario a fait une pub formidable cette année. J’étais très étonnée et très touchée.»

Rompre avec le mythe du cinéma français

«1997: c’est l’année où j’ai eu le courage de fonder Cinéfranco. J’y travaillais depuis quelques années déjà. C’était le côté argent qui me faisait très peur. J’ai appris à travailler sur le festival sur le tas», raconte la fondatrice du festival.

Arrivée à Toronto en 1973, Marcelle Lean affirme que «le cinéma français était littéralement mort ici. On tournait en rond avec les films de la Nouvelle Vague.»