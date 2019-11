Sur la corde raide… depuis le 11 septembre 2001

Pour ceux que le récent retrait militaire des États-Unis de la Syrie laisse perplexes, le nouveau long-métrage du Torontois Claude Guilmain arrive à point.

Sur la corde raide, bilingue et sous-titré, sera diffusé au dernier jour de Cinéfranco 2019 samedi le 30 novembre à 16h30 au Hot Docs Ted Rogers Cinema (506 Bloor Ouest).

Imminence de la guerre

Ce documentaire, le 7e de Guilmain pour l’ONF, revisite une période qui a affecté le Canada et le monde d’une manière que nous ressentons encore aujourd’hui: les préparatifs de l’invasion américaine de l’Irak au printemps 2003 en réaction à l’attaque du 11 septembre 2001 contre New York et Washington.

On y présente le point de vue canadien, plus précisément celui des principaux joueurs sur le terrain, interviewés par Guilmain: Jean Chrétien, alors Premier ministre du Canada, avec ses deux conseillers de l’époque, Claude Laverdure et Edward Goldenberg, ainsi que Paul Heinbecker, ancien ambassadeur du Canada à l’ONU et l’architecte des tentatives de résolutions pour reporter la guerre.