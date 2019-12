AmericanDream.ca de Claude Guilmain: entre la petite et la grande histoire

Moins dramatique cette occasion où Guilmain et le directeur technique de La Tangente, Duncan Appleton, se prenaient la tête avec de gros problèmes techniques de décor.

On a alors entendu fuser un segment audio célèbre de Kennedy: «We chose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard». Claude l’avait fait jouer en douce pour détendre l’atmosphère. L’équipe s’est écroulée de rire. Le segment s’est retrouvé dans la pièce.

Fiction sur une histoire vraie

Quant à l’intrigue qui lie les trois parties de la trilogie – qu’on ne révélera pas ici – il faut savoir qu’elle est tirée de l’histoire familiale de Claude Guilmain.

Sa famille a vraiment vécu pendant un an à Cedar Rapids en Iowa.

Il a bel et bien un grand-père mystérieusement disparu dans les années 40.