Redécouvrir Toronto en ces temps encore incertains

Visites et casse-têtes virtuels

Pour les jours de pluie (je suppose), ce site propose aussi des casse-têtes virtuels. On y fait des casse-têtes d’images représentant Toronto avec des pièces qu’on bouge à l’écran. Très chouette.

Les plats de résistance, ce sont les nombreuses visites virtuelles qu’on peut faire de sites extérieurs (base de la Tour CN, extérieur du ROM, etc.) et intérieurs (comme des musées). On peut aussi assister à des spectacles, voir des films tournés à Toronto, etc.

On peut visiter en ligne des résidences d’artistes et faire plein de choses inimaginables avant la pandémie sur un site de tourisme officiel. Le site torontois est un bijou de voyage qui permet des explorations des explorations sans ou avec contacts. À vous d’en profiter, si et comme vous le voulez.

Chambres d’hôtel

En passant, SeeTorontoNow.com permet aussi de réserver des chambres d’hôtel directement.

Comme vous vous en doutez, c’est pas mal moins cher qu’à l’habitude. Des chambres à 199$ à l’InterContinental de la rue Front ou au Westin Harbour Castle, on n’a pas vu cela depuis longtemps. Les chambres sont bien sûr nettoyées et désinfectées au maximum, à vous de décider si vous faites confiance aux processus.