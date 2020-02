Une pièce et un timbre pour l’histoire des Noirs au hockey

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, le thème du hockey s’impose: une pièce commémorative et un timbre soulignent l’apport de Willie O’Ree et du Colored Hockey Championship à l’avancement des communautés afro-canadiennes et au monde du hockey.

En janvier, Postes Canada dévoilait un timbre-poste qui rappelle le championnat disputé en Atlantique par des équipes de hockey composées exclusivement de joueurs noirs.

C’est une époque peu connue de l’histoire du hockey.

Championnat «de couleur»

À partir de 1895, des dirigeants de l’Église baptiste avaient cru bon utiliser le hockey pour attirer davantage de jeunes hommes noirs à l’église. Huit de ces équipes se sont formées dans des communautés de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Les matchs étaient organisés de manière ponctuelle lorsqu’une équipe en défiait une autre par télégraphe ou dans un journal local», explique Postes Canada, qui précise que si la ligue a connu son apogée entre 1900 et 1095, le Colored Hockey Championship a été disputé jusqu’aux années 1930.