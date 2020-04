L’élégance française en robes de mariée, maintenant à Toronto

De plus, plusieurs robes de ses collections précédentes sont toujours disponibles. «On a des modèles un peu iconiques qui rentrent dans une collection qui s’appelle Les essentielles. Donc, ce sont des modèles qui me plaisent toujours autant, qui ont de la demande et que je peux toujours fabriquer.»

Un nouveau départ

Même si elle est vendeuse dans deux boutiques de mariage et que ses collections fonctionnent bien en France, Aurélia Hoang a toujours eu la fibre internationale. Elle et son mari étaient alors en quête de changement et de nouveaux défis. Avec leurs trois enfants, ils se sont installés à Toronto en décembre dernier.

Aurélia Hoang a ouvert son studio sur Danforth et, avant le confinement obligatoire, elle s’immisçait tranquillement dans le milieu du mariage dans la métropole canadienne.

Elle a participé à l’événement The Wedding Co. Market en février dernier. «J’ai rencontré notamment des photographes, fleuristes, planificateurs de mariages… et des futures mariées.»

Pendant le confinement, Aurélia Hoang travaille sur sa future collection avec une couturière qui se trouve actuellement en France.