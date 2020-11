La Fondation Sylvenie Lindor en panne de financement

Leadership et justice sociale

Avant la pandémie, l’équipe de la Fondation avait organisé des conférences sur le leadership qui ont attiré quelques centaines de jeunes noirs. En ligne par la suite, les débats ont porté sur les enjeux de racisme et de justice sociale.

La Fondation souhaite d’ailleurs participer davantage à ce débat national – en anglais comme en français – qui a pris une grande ampleur cet été et qui est loin d’être terminé. «Il y a aussi toutes ces discussions qu’il faut avoir sur l’accueil des immigrants, la crise du logement, le comportement de la police, etc.»

«Nous plaidons pour une ville plus juste et plus abordable, ainsi que pour une francophonie ontarienne plus inclusive», résume Amikley Fontaine.