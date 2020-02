Des jeunes Noirs de Toronto initiés à l’entrepreneuriat et à l’autonomie

Quatre panels ont tour à tour permis de discuter d’implication communautaire et justice sociale, d’entrepreneuriat et petites entreprises, de croissance économique et du marché du travail, ainsi que de référence et d’orientation.

La place de femmes

Assiatou Diallo, qui a assisté à la séance en sa qualité de présidente de Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF), mais qui est aussi elle-même entrepreneure et motivatrice, s’est dite «vraiment fière de cette jeunesse immigrante noire qui s’implique».

Le MOFIF, qui cherche à améliorer la situation des filles et des femmes immigrantes francophones, «favorise leur intégration ainsi que leur participation active dans toutes les sphères de la société». Mme Diallo a salué l’implication de la Fondation Sylvenie Lindor dans le développement de la jeunesse immigrante.

Amikley Fontaine se réjouit que «des jeunes se sont déjà inscrits à nos prochaines séances de formation», et que «de plus

en plus de jeunes se sont inscrits pour devenir ambassadeurs», c’est-à-dire des mentors pour d’autres jeunes aux activités de la Fondation.