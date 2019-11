Action Jeunesse à Toronto pour le changement veut aider 2000 jeunes noirs

La Fondation Sylvenie Lindor, qui oeuvre depuis 2011 à l’intégration des jeunes noirs à la société torontoise, notamment au moyen d’activités sportives et culturelles, va lancer la semaine prochaine un programme bilingue Action Jeunesse à Toronto pour le changement (AJTC), Toronto Youth for Action for Change (TYAC).

L’initiative veut donner aux jeunes noirs qui ont besoin d’encadrement plusieurs occasions, en 2020, d’explorer leurs compétences en entrepreneuriat et en leadership lors de conférences et d’ateliers avec des mentors, ainsi que de participer à deux tournois de soccer (en février et juin), explique à L’Express le fondateur et directeur de la Fondation, Amikley Fontaine.

Des ambassadeurs

Active notamment à Etobicoke et à Scarborough, la Fondation a déjà recruté une trentaine d’«ambassadeurs» dans plusieurs communautés pour amener au moins 2000 jeunes (de 16 à 29 ans) à se joindre à l’AJTC.

«Oui, il y a des fusillades dans ces quartiers, et la proportion de jeunes noirs qui ont des démêlés avec la justice est trop élevée», indique Amikley Fontaine. Mais, comme l’a toujours fait la Fondation, son nouveau programme veut les aider à s’en sortir, à prendre conscience de leur potentiel dans plusieurs domaines et à le développer.

Au final, tout cela tend «à mieux intégrer ces jeunes dans leur environnement»: la société torontoise, ontarienne, canadienne.