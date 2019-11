48 organismes se partageront le million du PAFO remanié

«En favorisant la mise en œuvre de projets percutants, nous aiderons les collectivités francophones à prospérer et à contribuer à la prospérité générale de notre province», a ajouté Mme Mulroney.

De novembre à avril

Cette année, les demandeurs pouvaient présenter une demande de subvention dans le cadre du volet «Communauté et culture» ou du volet «Développement économique». Les projets retenus commencent le 1er novembre 2019 au plus tôt et se terminent le 30 avril 2020 au plus tard.

Parmi les bénéficiaires de cette nouvelle ronde du PAFO, mentionnons pour Toronto et ses environs:

– Dongué Cuisine Santé Inc., appuyé par le Centre canadien pour l’unité de la famille et le Collège Boréal: 50 000 $ pour accroître les compétences de chefs cuisiniers en gestion et marketing.

– Detroit Productions Inc., appuyé par le Club canadien de Toronto: 45 000 $ pour une série d’activités de réseautage d’entrepreneurs qui se dérouleront dans six villes (Toronto, Cornwall, Ottawa, Kapuskasing, Sudbury et Windsor).