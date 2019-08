Assiatou Diallo présidente du MOFIF

L’entrepreneure torontoise Assiatou Diallo a été élu récemment présidente du MOFIF, le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones.

La présidente de TAAB Cleaning succède à Fayza Abdallaoui, fondatrice de Next Level Impact Consulting, qui avait annoncé son départ en novembre après cinq ans à la barre de l’organisme.

Carline Zamar, directrice générale

Financé notamment par le ministère ontarien de la Condition féminine, le MOFIF vient également d’embaucher une première directrice générale: Carline Zamar, qui a travaillé au Collège Boréal et qui a déjà été présidente de l’ACFO-Toronto.

Les bureaux du MOFIF sont d’ailleurs situés, comme ceux de l’ACFO-Toronto, dans la maison historique du Centre francophone au 20 Lower Spadina.

Le MOFIF est donc en renouvellement et en expansion, confirme Assiatou Diallo à L’Express. «Le développement et le rayonnement du MOFIF sont mes priorités», dit-elle. «En y mettant tout mon coeur et mon dévouement, je souhaite que nous atteignions ensemble notre objectif commun: favoriser l’intégration et l’autonomisation des femmes immigrantes francophones en Ontario.»

Engagement civique et citoyen

En 2016, une étude du MOFIF avait fait ressortir six barrières principales au développement économique des femmes immigrantes, ainsi que les pistes de solutions: le mentorat, du volontariat bilingue, un partage plus efficace sur les ressources d’accueil et d’orientation, des campagnes de sensibilisation chez les nouveaux arrivants contre la violence faite aux femmes, l’importance de la formation à la littératie financière et une meilleure collaboration entre organismes.