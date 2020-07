Nouvelle session de discussions sur les défis des jeunes Noirs

Quatre panélistes participeront ce vendredi 24 juillet à 15h à la nouvelle session virtuelle d’information bilingue de la Fondation Sylvenie Lindor sur les défis des jeunes Noirs à Toronto.

On y retrouvera l’éducatrice et militante Danielle Cantave, l’épidémiologiste Mark Martin, l’auteure et consultante Rosemary Sadlier et le militant contre les armes à feu Louis March.

«Le Canada est fier d’être le champion des droits de la personne et le seul pays qui embrasse le multiculturalisme au niveau fédéral», lit-on dans l’annonce de l’événement. «Cependant, certains groupes minoritaires rencontrent des obstacles majeurs lors de leur intégration.»