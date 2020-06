Une conversation sur la race, la justice et l’égalité

Amikley Fontaine, le président de la Fondation Sylvenie Lindor, animera ce samedi 27 juin à 14h sur Facebook une conversation en anglais sur le thème «race-justice-égalité».

Ses trois invités, l’avocat Joël Étienne, la prof d’économie Jeanne Fortilus et le journaliste et militant Desmond Cole, se pencheront notamment sur les récentes révoltes aux États-Unis, au Canada et un peu partout dans le monde contre les brutalités policières et le racisme.

L’initiative fait partie de la série «Toronto Youth Action for Change» de la Fondation, subventionnée par le gouvernement fédéral, qui veut favoriser une meilleure intégration des jeunes Noirs dans la société. Deux événements ont eu lieu comme prévu en décembre et en février, à l’Hôtel de Ville de Toronto, tandis que d’autres ont été reportés à cause de la pandémie.

Le 27 juin est la Journée canadienne du multiculturalisme. L’événement de la Fondation, qui débutera par une présentation culturelle (tambours, danse, poésie), met en valeur Viola Desmond, une entrepreneure de Halifax qui avait refusé de quitter la section réservée aux Blancs dans un théâtre en 1946. Son visage orne aujourd’hui nos billets de 10$.