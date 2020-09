TIFF 2020 : une édition prudente mais pas confinée

Dans un registre totalement différent, Get the Hell Out, comédie d’horreur du Taiwanais Tao Chu Li Fa Yuan, mélange le huis clos, la politique, les zombies et des éclats de rire quand un mystérieux virus transforme les députés de l’assemblée du pays en séance, en mangeurs de cervelle affamés, et qu’un couple de jeunes politiciens déjà durement mis à l’épreuve par les manigances de leurs adversaires, doit maintenant échapper au massacre.

Puis vient Violation, premier long-métrage des Canadiens Madeleine Sims-Fewer et Dusty Mancinelli bien connus dans le pays pour l’inconfortable ambiance psychodramatique de leurs courts-métrages, à la Breillat ou Von Trier, durant lequel nous partirons, le temps d’une fin de semaine dans un chalet isolé, explorer les tours et détours piégés de l’âme humaine, ses sensibilités et trahisons de tout un chacun, à la racine desquelles on découvrira le violent événement déclencheur éponyme.

Documentaires

Les amateurs de documentaires seront enchantés de découvrir la nouvelle exploration de Werner Herzog qui, en compagnie du scientifique Clive Oppenheimer avec qui il avait déjà fait équipe pour Dans la fournaise (Into the Inferno) part faire un tour du monde à la recherche de fragments de météorites, pour expliquer l’origine de la vie sur terre, dans Fireball: Visitors from Darker Worlds, un film rempli de mélange de faits, mythes et histoires extraordinaires.

76 Days, sur la gestion du début de la crise du CoViD-19 en Chine, et Enemies of the State, sur la fuite au Canada d’un jeune hacker américain, promettent également une bonne dose d’adrénaline et de chocs sociétaires.

Autochtones

À ne pas manquer également, dans le registre canadien: Michelle Latimer, qui fait ici un doublé intéressant, nous présentera Inconvenient Indian, son documentaire adaptation du livre de Thomas King qui explore la colonisation culturelle des peuples indigènes d’Amérique du Nord.