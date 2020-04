175 ans de service par les Sœurs de la Charité d’Ottawa

«En trois mois, à l’âge de 26 ans, dans une ville qui était dure.»

Typhus et variole

De plus, mère Bruyère fera face à une épidémie de typhus en soignant plus de 600 malades, et plus tard à une épidémie de variole. En 1850, les Sœurs s’installent dans un couvent érigé à l’angle des rues Sussex et Bruyère, lequel deviendra leur maison-mère.

À partir de 1866, les Sœurs de la Charité d’Ottawa étendent leurs activités éducatives et caritatives à travers le Québec et l’Ontario, où elles œuvrent notamment auprès des Autochtones.

Elles ouvrent par la suite des couvents à plusieurs endroits à travers le monde où elles fondent des écoles, des orphelinats et des hôpitaux et s’adonnent à des activités d’évangélisation et de pastorale.

Écoles et hôpitaux

Élizabeth Bruyère décède à Ottawa en avril 1876, à l’âge de 58 ans. Elle est d’abord inhumée au cimetière Notre-Dame d’Ottawa, mais ses restes sont transférés plus tard à la Maison-mère. En 2007, un monument est érigé à sa mémoire au cimetière Beechwood.