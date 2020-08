Quatre nouvelles désignations reconnaissent l’importance historique des Noirs au Canada

Quatre nouvelles désignations du gouvernement fédéral reconnaissent désormais deux personnes noires marquantes dans l’histoire du Canada: le combattant loyaliste Richard Pierpoint et le boxeur Larry Gains; ainsi que deux événements: soit l’asservissement des Africains au Canada aux 17e, 18e et 19e siècles, et le Programme de recrutements de domestiques antillaises.

L’annonce a été faite à la fin juillet par le ministre responsable de Parcs Canada, Jonathan Wilkinson.

Il s’agit d’une bonne nouvelle selon Amadou Ba, professeur à l’Université Laurentienne et auteur du livre L’Histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l’édification du Canada (1604-1945). «C’est une décision que je salue et que j’appuie personnellement, mais il faut aller jusqu’au bout», nuance-t-il.

Présenter des excuses publiques

Amadou Ba trouve que cette décision est réconfortante et il se réjouit que son propre combat, qui consiste à retracer l’histoire des Noirs au Canada et à apporter des rectifications historiques, trouve ainsi écho dans la vision des autorités canadiennes. Mais il aimerait que ces dernières aillent encore plus loin.

«Il faut que les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral du Canada présentent des excuses publiques à la communauté noire pour avoir subi l’esclavage et que cela n’ait jamais été enseigné, dénonce le professeur. Les Noirs ont aussi contribué à l’économie du Canada et joué le rôle de soldats et cela a aussi été occulté.»