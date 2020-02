L’histoire oubliée de la contribution des Noirs à l’édification du Canada

On parle de plus de 60 000 Noirs qui vont vers le Nord et une bonne partie se retrouve au Canada jusqu’à la guerre de Sécession.

À tous ces Noirs qui arrivent dans les Maritimes et ailleurs au pays, on leur fait croire que le Canada est un paradis, mais ils ont vécu beaucoup de racisme avec des écoles et des églises séparées.

Après la guerre civile américaine, 60% des Noirs en Ontario et 50% de ceux au Québec vont retourner aux États-Unis.

Bien des Canadiens seront surpris d’associer le mot «esclavage» à l’histoire du pays…

On est dans un pays qui a voulu se montrer différent, l’exception par rapport aux autres pays. On essaye de faire croire que la question de l’esclavage est plus la question des États-Unis et que le Canada a aidé les esclaves à se libérer.

Mais le fait est qu’il y a eu de l’esclavage, du racisme et de la souffrance des Noirs au Canada. Ce n’est pas enseigné et les gens ne sont pas habitués à l’entendre.