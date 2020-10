Distribution de dindes de l’Action de grâce: une nouvelle tradition au MOFIF

«Les prix dans les épiceries ont augmenté depuis le début de la pandémie. On se soucie tous de notre santé, de bien manger, de booster notre système immunitaire.»

«Le MOFIF cherche constamment des solutions pour aider sa communauté. La pandémie nous a poussé à développer des initiatives qui permettent aux femmes immigrantes de surmonter les nouvelles difficultés financières, alimentaires et sanitaires que la CoViD a amenées», se réjouit Mme Zamar.

200 familles de Toronto et Windsor

Le MOFIF soutient parallèlement les femmes immigrantes francophones à améliorer leur santé et leur bien-être en période de pandémie en livrant une boîte de produits d’hygiène et de protection individuelle et une boîte de fruits et légumes frais à 200 familles de Toronto et de Windsor, une fois par semaine sur 8 semaine.

Il y aura donc un total de 1600 sacs de fruits et légumes livrés d’ici le 21 novembre.

Webinaires

Au-delà de l’aide alimentaire, le MOFIF offre deux séries de webinaires dont les thèmes sont «la nourriture et la santé» et «la gestion naturelle de l’hypertension».

Pour en savoir d’avantage sur les initiatives du MOFIF rendez sur www.mofif.ca ou écrivez à [email protected]