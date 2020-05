Les webinaires du MOFIF: une «bulle d’air» en temps de confinement

«Mais ce ne sont pas juste des webinaires, il y a aussi de l’accompagnement», précise-t-elle. Le MOFIF tient à soutenir ses membres au-delà de leur participation à un atelier. «C’est une bulle d’air ces rencontres. De plus, on a la chance d’avoir des experts qui sont généreux», souligne Mme Zamar.

Vivre son deuil



Parmi ces spécialistes qui partagent leur expérience et qui savent écouter, il y a Olivier Engoute, psychothérapeute. Il a donné le 18 mai son deuxième atelier pour le MOFIF sur le deuil en confinement. Le deuil au sens large: perte d’un emploi, d’un conjoint, de ses repères. Mais aussi, bien sûr, la perte d’un être cher.

«Pour une immigrante, faire le deuil de quelqu’un qui est resté au pays, c’est quelque chose de très compliqué. On ne peut pas pleurer le défunt. C’est plus difficile», constate celui qui exerce sa profession à Ottawa.

En étant au loin, on peut rester dans le déni de la mort de quelqu’un. Or, le confinement peut faire en sorte que la peine refasse surface et qu’on soit mal outillé pour l’affronter.

Donnée une première fois plus tôt en mai, la conférence avait réuni une trentaine de participantes. M. Engoute est d’avis que «la crise de la COVID-19 et le confinement ont laissé émerger un besoin de mieux se connaître, de partager».