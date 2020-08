Le MOFIF à l’écoute des nouvelles immigrantes

Réseau d’entraide

«Nous sommes à l’écoute des mamans», dit-elle à l-express.ca. «Nous attendons de voir comment se passeront les deux premières semaines de la rentrée scolaire pour offrir une programmation faite sur mesure en fonction des besoins spécifiques qui seront identifiés.»

«Entre temps, notre réseau d’entraide se solidifie. Grâce à un financement de la Croix-Rouge canadienne et du gouvernement du Canada, nous introduirons deux nouveaux groupes de soutien virtuels à partir de septembre: La nourriture et la santé et La gestion naturelle de l’hypertension.»

Les thématiques gestion du stress, préparation à un nouveau normal, conciliation de famille et travail seront abordés au cours des prochaines rencontres sociales virtuelles du MOFIF planifiées tous les lundis à 10h.

On peut se joindre aux rencontres en consultant le menu des activités du MOFIF et s’inscrire sur Eventbrite.