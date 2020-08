Rentrée scolaire dans l’inconnu et l’inquiétude

Mme Vandelle estime que le gouvernement n’en fait pas assez pour aider les écoles et les familles, d’une part, et qu’il a attendu trop longtemps pour annoncer un plan, d’autre part. «Nous sommes en pleine pandémie depuis des mois et le gouvernement aurait pu être plus proactif pour discuter avec les parties prenantes et proposer des solutions tangibles dès le début de l’été.»

Sur le plan technique, par exemple, elle souhaiterait que les classes soient limitées à 10-12 élèves. Elle ignore quels moyens seront utilisés dans les écoles pour assurer une bonne circulation de l’air.

Le gouvernement Ford persiste à croire que son plan est le meilleur au pays parce que guidé par les spécialistes de la santé. N’empêche que le ministre de l’Éducation entend permettre aux conseils scolaires d’y déroger au cas par cas.