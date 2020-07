Rentrée à temps plein dans les écoles de Viamonde et MonAvenir

Dix des douze conseils scolaires de langue française de l’Ontario, dont Viamonde et MonAvenir couvrant Toronto et le Centre-Sud, sont autorisés à accueillir tous leurs élèves de l’élémentaire et du secondaire à temps plein à la rentrée le 8 septembre.

Ce sera le cas à l’élémentaire dans toute la province, ont indiqué jeudi le premier ministre Doug Ford et le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce.

Mais au secondaire, un modèle hybride – avec des cohortes limitées à 15 élèves et une alternance de cours en classe et en ligne – est prescrit pour 24 conseils scolaires, dont les gros conseils publics et catholiques anglophones de Toronto et de ses banlieues, ainsi qu’à Ottawa et pour les deux conseils scolaires francophones de l’Est ontarien.

Cette liste sera réévaluée périodiquement.

Le masque

Le port du masque sera obligatoire pour tous dès la 4e année, à l’école et dans l’autobus scolaire. On recommande aussi que les élèves mangent dans leur classe afin de limiter leurs déplacements dans l’école, et qu’ils réduisent la quantité d’objets qu’ils transportent entre la maison et l’école.