25 ans de bénévolat pour Olga Lambert

Une passion

Pour Olga Lambert, concilier sa vie professionnelle avec sa vie communautaire et sa vie familiale n’est pas un exploit en soi, mais une question de passion. «Je ne suis pas plus organisé que d’autres. J’aime faire du bénévolat et il est une thérapie pour moi. Alors je me donne le temps, mais je fais attention que mon bénévolat n’empiète pas sur mon travail.»

Elle souligne que le bénévolat est très simple à réaliser. «Ça peut être appelé une personne âgée ou aider le voisin à sortir sa poubelle et lui ramener. Le bénévolat c’est ce qu’on veut, quand qu’on peut et comme on peut».