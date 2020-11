Se souvenir de quoi?

Un jour de réflexion

Il faut aussi comprendre le nom de cette commémoration: au Canada, ça s’appelle le jour du Souvenir. La distinction avec le «Veterans’ Day» américain est importante.

Une journée pour les vétérans est en fait une glorification du métier de soldat et, par extension, de la guerre.

En opposition, un jour de souvenirs devrait avoir un sens beaucoup plus vaste. C’est un jour de réflexion, non seulement au sujet de soldats disparus, mais également de toutes les horreurs de la guerre: plus de 200 millions de morts autant civils que militaires juste au 20e siècle, déplacements de populations entières, famines et autres barbaries sans nom.

Voilà ce que jour du Souvenir devrait vouloir dire. Mais quand on voit comment se déroulent traditionnellement nos commémorations canadiennes, on voit bien que ce qui compte, c’est presque uniquement le militarisme.

Coquelicots

Nos politiciens déposeront des couronnes de fleurs au pied de nos monuments aux soldats inconnus.