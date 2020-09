La guerre, Yes Sir!

Ce mercredi 2 septembre marque le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Une guerre qui a causé entre 50 et 60 millions de morts. Déclenchée 20 ans après la Première Guerre mondiale, elle faisait mentir le slogan «Plus jamais» inventé après ce premier grand conflit. Et depuis 75 ans, l’humanité continue de bafouer ce «Plus jamais».

Depuis 1945, on compte plus d’une centaine de guerres, conflits civils armés, révolutions, putschs et autres guérillas qui ont causé des millions de morts. C’est sans compter les famines, déplacements de population, incarcérations et autres atteintes aux droits de la personne occasionnés par ces guerres.

Autrement dit, nous, les baby-boomers «Peace and Love», avons radicalement fait mentir notre fameux leitmotiv. Et en ce qui concerne la guerre, les générations suivantes ne sont pas mieux.

Glorification

Nous en avons même profité! Il y a bien sûr les marchands d’armes qui ont vendu leurs engins de mort à qui mieux mieux, mais il y a aussi tous les chercheurs, journalistes et artistes qui ont écrit, filmé et beaucoup travesti l’horreur — ou la gloire, c’est selon — de ces Corée, Vietnam, Israël-Palestine, Balkans, Chili, Iran-Irak, Afghanistan et j’en passe.

Une seule de ces guerres nous a révoltés: le Vietnam. Mais nous avions deux excuses: des Nord-Américains y mourraient et nous étions jeunes et naïfs. Assez naïfs, en tout cas, pour croire que la fin de la Guerre du Vietnam marquerait la fin de la guerre dans le monde.