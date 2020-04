Après les retraités de la santé, rappel des ex-inspecteurs de la construction

Pur s’en assurer, on appellera là aussi en renfort des inspecteurs de la construction à la retraite.

Ligne téléphonique

Plus de 30 agents des normes d’emploi seront déployés pour «aider les entreprises à comprendre et respecter les exigences en matière de santé et de sécurité».

Le gouvernement provincial va aussi doubler la capacité de l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail de l’Ontario: de 25 à 50 lignes téléphoniques au 1-877-202‑0008.

«Nous avons déjà mené des milliers d’inspections et d’enquêtes à l’échelle de la province en mars et nous en mènerons un nombre plus élevé ce mois-ci», a promis le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton.