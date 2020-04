La Ligue Nationale de Hockey Féminin s’amène à Toronto

La PWHPA a publié un communiqué quelques heures après l’annonce de l’arrivée d’une équipe à Toronto, accueillant la nouvelle plutôt froidement.

«Il serait facile de faire une histoire de type « eux contre nous », mais nous n’avons aucun intérêt avec ce dialogue. Notre mission avec la PWHPA n’a pas changé, et nous continuons d’aller de l’avant avec la prochaine saison. De façon simple, les opportunités que la NWHL va donner sont peut-être bonnes pour certaines joueuses, mais ce ne sont pas les opportunités que nous voulons pour nos joueuses ou pour la génération future de jeunes filles qui vont jouer le jeu au plus haut niveau.»

Réaction de Marie-Philip Poulin

La capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin et ambassadrice de la PWHPA, Marie-Philip Poulin, avec qui L’Express s’est entretenu il y a quelques mois, a commenté la situation: «Je n’ai pas grand-chose à dire pour être honnête. Il y a une raison pourquoi plusieurs d’entre nous ne jouons pas dans cette ligue. Pour nous, nous continuons d’être unies avec la PWHPA et nous croyons en ce que nous faisons. Nous voulons créer une ligue viable et c’est ce que nous allons continuer à faire.»

Cinq joueuses annoncées

Les cinq premières joueuses annoncées par la nouvelle équipe de Toronto sont Shiann Darkangelo, de l’équipe nationale américaine, ainsi que Kristen Barbara, Elaine Chuli, Emma Greco et Taylor Woods. Les cinq faisaient partie de la PWHPA et ont toutes déjà porté les couleurs d’une équipe de la CWHL par le passé, notamment celles des Toronto Furies et du Thunder de Markham.

Aidez à trouver un nom

Dès aujourd’hui, les amateurs peuvent visiter le site de l’équipe torontoise de la NWHL et soumettre leurs idées de nom, couleurs et designs pour l’équipe.

L’ouverture de la saison de la nouvelle équipe de Toronto est prévue pour le mois de novembre 2020 et L’Express sera sur place et vous tiendra informé.