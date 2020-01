Hockey féminin: Marie-Philip Poulin, la capitaine en or

«J’étais super excitée, c’est un honneur! Je l’ai eu des mains de Caroline Ouellette, qui est un modèle pour moi et une amie, ce sont des gros souliers à chausser. Je veux faire de mon mieux dans se rôle-là. Chaque fois que tu portes ce chandail-là, que tu portes une lettre ou non, il y a de la pression. On veut bien faire. On veut gagner et suivre les traces des pionnières qui étaient là avant nous.»

Une défaite qui fait mal

En 2018, en Corée du Sud, l’équipe canadienne s’est inclinée en finale face aux Américaines et est repartie avec la médaille d’argent.

«Ça été vraiment un dur moment. Les moments les plus durs te rendent plus fort. Tu prends un pas en arrière et tu regardes ce que tu aurais pu faire de mieux et ça donne une motivation de plus. J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, et ça remet les choses en place, ça te permet de travailler plus fort, foncer et de te dépasser encore plus.»

Ligue canadienne

En avril dernier, la CWHL a subitement cessé ses opérations, sans avertissement, laissant des centaines de joueuses sans emploi. Poulin s’alignait alors avec les Canadiennes de Montréal.

«C’était la grosse surprise. Pas mal tout le monde était rendu au Championnat du monde. On a eu un appel-conférence. On pensait qu’on allait avoir des bonnes nouvelles, peut-être plus de commanditaires qui embarquaient… et malheureusement on a eu la nouvelle que la ligue fermait.»