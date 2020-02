Anne Vinet-Roy élue à la présidence de l’AEFO

Anne Vinet-Roy, une enseignante de la région de Timmins, a été élue à la présidence de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) par les 165 délégués réunis à Toronto en fin de semaine dernière en assemblée annuelle 2020.

Son mandat de deux ans commencera le 1er septembre 2020. Elle succède à Rémi Sabourin à la tête du syndicat qui est présentement impliqué dans des négociations difficiles avec le gouvernement provincial et les conseils scolaires.

1%

En grève du zèle depuis la mi-janvier, les 12 000 membres de l’AEFO débrayaient vendredi avec les 180 000 membres des trois autres syndicats de l’éducation en Ontario. Ils sont de retour en classe lundi, mais d’autres grèves tournantes d’une journée sont envisagées.

Les syndicats veulent des augmentations de salaire supérieures au 1% décrété par le gouvernement Ford pour toute la fonction publique. Ils combattent également des changements comme une légère augmentation du nombre d’élèves par classe et des limites à l’embauche de nouveaux enseignants.

Longue feuille de route

Originaire de Hawkesbury, dans l’Est ontarien, Anne Vinet-Roy a enseigné à Timmins pendant plus de 20 ans. Elle a été première vice-présidente de l’AEFO de 2008 à 2012, et présidente de l’AEFO par intérim en 2011 et 2012.

Elle a représenté les membres de l’AEFO au conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario de 2003 à 2006.