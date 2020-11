AFT et WeeFestival : spectacle et atelier de marionnettes dimanche

Amitié

Le vieil homme et la rivière, de Lynda Hill et Thomas Morgan Jones, raconte l’histoire d’un vieux bougon habitant une petite maison dans la forêt, sur le bord d’une rivière. Ses journées se suivent et se ressemblent… jusqu’au jour où une créature magique surgit dans sa vie!

Explorant les thèmes de l’amitié, de la communication, du jeu et de l’adaptation au changement, Le vieil homme et la rivière est une expérience idéale pour les plus petits spectateurs qui apprivoisent ainsi le théâtre.

Billets à 10$

L’AFT a mis en place un code promotionnel spécial pour les lecteurs de l-express.ca afin que les familles bénéficient de billets à 10 $ au lieu de 15 $. Ce code est accessible via un lien bemusednetwork.com. Un lien pour le visionnement est envoyé après l’achat des billets.