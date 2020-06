Un été de jeux de rôles en ligne à l’Alliance française de Toronto

Chaque intrigue nécessite de négocier ou d’éviter les personnages joués par les Maîtres de Jeu.

Enquête policière, recherche autour de François 1er dans la France de la Renaissance, disparition d’une mystérieuse guitare au Mexique, casse-tête et imbroglio d’une professeure excentrique, etc., les univers et personnages variés sont autant d’opportunités pour s’amuser et retrouver ses amis à distance.

Rappelons que l’AFT offre d’autres activités culturelles en ligne depuis quelques mois, notamment ses Ciné-Jeudi avec, ce jeudi 11 juin, Les hirondelles de Kaboul, et ses conférences, comme celle de Maxime Rovère, Que faire des cons?, ce vendredi 12 juin.