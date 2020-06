Les 9 Alliances françaises du Canada organisent une Fête de la musique

Les 9 Alliances françaises au Canada organisent le 21 juin une Fête de la musique diffusée de 18h à minuit sur 4 scènes virtuelles occupées par 20 artistes, qui totaliseront 8 heures de concert.

Pandémie oblige, ce sera virtuel cette année, sur un site ad hoc, sur Facebook et sur les chaînes YouTube des Alliances.

On ne pourra pas tout suivre en même temps: il faudra choisir sa scène. Mais les concerts demeureront disponibles sur les plateformes pendant un bon moment.

Une seule des 20 artistes vient de France: Pomme. Deux sont issus de l’Ontario: Mimi O’Bonsawin et Mehdi Cayenne. Trois sont Québécois: Mélissa Laveaux, le Winston Band et Lenoire. Six sont des provinces maritimes: Suzie Quackenbush, Andréa Cormier, Robyn Perry, Chloé Breault et Matt Boudreau, Kelsey Albert, Jalapeño Papa. Huit des provinces de l’Ouest: Farnaz Ohadi Cuadro, Sympa César, Étienne Fletcher, Austin Terpstra, Éric James, JJ&MM, Rayannah, Zenon+.