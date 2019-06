À l’AFT, l’arrivée de l’été se célèbre en musique!

L’édition 2020 déjà dans les tuyaux

«Je rêve de voir un jour tout la rue Bloor animée le 21 juin au soir par des musiciens, et pourquoi pas ailleurs encore dans Toronto. Plus concrètement, j’espère trouver quelques partenaires l’an prochain et ancrer l’idée. Je suis très ouvert et plus il y aura de gens motivés, mieux ce sera. Je souhaite également que le concept ne reste pas que francophone», précise le directeur de l’AFT à L’Express.

«Nous annonçons d’ores et déjà qu’après le succès de l’édition 2019, nous organiserons la Fête de la musique le 21 juin 2020», a lancé Laetitia Delemarre. Une nouvelle musicale réjouissante!