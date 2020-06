Reprise des visites dans les maisons de retraite

Les autres établissements de soins collectifs pourront autoriser des visites de deux personnes à la fois, à l’extérieur.

En plus de respecter l’écart sanitaire, les visiteurs devront se soumettre à un dépistage actif à chaque visite, confirmer au personnel qu’ils ont obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la CoViD-19 au cours des deux semaines précédentes, et apporter et porter son propre masque.

«Je demande à chacun d’agir de manière prudente et responsable, car notre lutte contre la CoViD-19 n’est pas terminée», a dit le premier ministre Doug Ford.

Les établissements devront eux-mêmes satisfaire à certaines conditions avant de pouvoir accueillir des visiteurs, à commencer par ne pas être en situation d’éclosion du coronavirus. Ils devront aussi pouvoir communiquer leur protocole de visite et les procédures de sécurité.

Le gouvernement va laner en juillet une commission «indépendante et non partisane» sur le système de soins de longue durée de l’Ontario. On est en train d’en finaliser le mandat et la sélection des membres.