La Fête de la musique au Prenup Pub: pari tenu!

Chaleur humaine, melting pot linguistique et chansons entraînantes étaient au rendez-vous vendredi soir lors de la Fête de la musique organisée au Prenup Pub (191 rue College). Un franc succès pour cette première édition.

Programme varié

Des chansons en français et en anglais étaient prévues pour la soirée. De quoi satisfaire tous le monde.

What’s up, de 4 Non Blondes ouvrait le bal, chanté par les six artistes francophones organisateurs de l’événement.

Dès le début de la soirée, le bar fait salle comble. Francophones aussi bien qu’anglophones sont venus avec leurs proches écouter les reprises et compositions originales de Greg Leman, Mélyssa Rose, Alban Lo, Katia Valisolalao, Thomas Nova, et Mouton Noir (Mélanie Guillaume et Laurent Guérin).

Greg est le premier artiste à se produire devant la salle, avec ses compositions personnelles, en anglais et en français, et quelques reprises (dont une de Barbara). Il se fait accompagner de Katia Valisolalao au chant pour quelques pièces.