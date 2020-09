Une maison de haute parfumerie d’inspiration malgache à Toronto

Par exemple Assada, avec ses notes florales d’ylang-ylang, met l’archipel de Nosy Be à l’honneur. Cet archipel est le premier producteur d’Ylang-Ylang et fait vivre une partie de l’Océan Indien. Avec des notes inédites dans la formulation du parfum, Chaïna veut évoquer les forages pétroliers qui menacent l’île et sa production d’Ylang-Ylang.

Des f ragrances haute couture

La cheffe d’entreprise propose des parfums à valeur ajoutée, des parfums de niche. On parle de «haute parfumerie» (comme de «haute couture») par opposition aux marques vendues dans les chaînes de magasins cosmétiques populaires, voire même dans les maisons de créateur comme Yves Saint-Laurent.

Ces dernières proposent des collections de hautes parfumeries qui n’en seraient pas, selon Chaïna.

«Des grandes maisons comme Céline se revendiquent depuis récemment comme maison de haute parfumerie. C’est plutôt une stratégie pour contrecarrer les petites maisons indépendantes.»

Chaïna ajoute que les parfums de ces grandes maisons sont fabriqués en usine pour rationaliser les coûts, et la renommée du parfumeur fait le reste.