Fonds d’aide et de relance pour les PME et organismes francophones

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et la Société de développement communautaire Prescott-Russell (SDCPR) vont gérer conjointement le Fonds d’aide et de relance pour entreprises et organismes francophones du Sud de l’Ontario: un financement fédéral de 3 millions $.

L’AFO et la SDCPR fourniront des contributions non remboursables d’un maximum de 20 000 $ pour appuyer directement les coûts associés à la réouverture des entreprises après la crise de la CoViD-19 et fournir une aide au budget de fonctionnement des organisations à but non lucratif qui ont principalement un mandat économique.

Les PME et OBNL ont jusqu’au 11 août pour faire une demande.

Services consultatifs

FedDev Ontario octroie également 1,5 million $ à la Société économique de l’Ontario (SÉO) pour lui permettre d’offrir des services consultatifs techniques ciblés pour les entreprises et les coopératives francophones du Sud de l’Ontario.