Le PAFO pourra aider à la stabilisation post-pandémie

C’est une «bouffée d’oxygène», selon Carol Jolin, président de l’AFO.

La crise sanitaire actuelle a touché de plein fouet les organismes communautaires franco-ontariens. Selon un sondage mené par l’AFO en mai, près d’une organisation franco-ontarienne sur trois affirme ne plus pouvoir fonctionner dans les conditions actuelles d’ici six mois et une sur deux d’ici un an, faute d’appui financier.

Économie et culture

Le financement est accordé dans le cadre de deux volets. Développement économique aide les entrepreneur.e.s et les entreprises francophones à améliorer les services de première ligne et à mieux servir leurs client.e.s et partenaires francophones. Communauté et culture appuie des initiatives culturelles et communautaires locales.

Comme l’année dernière, les demandes (souvent de l’ordre de 50 000 $) doivent être soumises, avant le 5 août, par le biais du portail Paiement de transfert Ontario. Les projets devront être mis en œuvre entre le 15 octobre 2020 et le 31 mars 2021.