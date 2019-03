Vinciane Couffy

6 mars 2019 à 11h25 6 mars 2019 à 11h25

La fête des Irlandais, la St-Patrick, le 17 mars, tombe un dimanche cette année. Elle occupe encore une bonne place à Toronto. La grande parade, organisée depuis 32 ans, aura toutefois lieu ce dimanche 10 mars.

Le défilé débutera à l’angle de la rue Bloor et Saint George à midi, et se terminera à l’angle de la rue Queen et College. C’est le rendez-vous des amoureux de l’Irlande, des costumes hauts en couleur (OK, surtout en vert) et de la musique folklorique.

Plusieurs évènements, gratuits ou payants, sont offerts en marge de la parade. Les pubs irlandais seront décorés et offriront des consommations spécifiques selon la tradition (de la bière, bien sûr, mais aussi du whiskey).

Selon l’Encyclopédie canadienne, les descendants des immigrants irlandais représentaient 13% de la population canadienne au recensement de 2016. On lit que la mentalité irlandaise a eu un fort impact sur la culture canadienne, notamment en musique, mais aussi en politique et dans le commerce.