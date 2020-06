Des idées francophones pour la relance économique ontarienne

Voici quelques faits saillants du sondage :

• Près d’une organisation franco-ontarienne sur trois ne pourra plus fonctionner dans les conditions actuelles d’ici six mois, et une sur deux ne pourra plus fonctionner d’ici un an. Cette donnée passe à quatre sur dix dans un horizon de six mois pour les organisations du Nord et l’entreprise privée. De l’autre côté du spectre, près de trois organisations sur dix croient pouvoir continuer indéfiniment leurs activités dans les conditions actuelles.

• Trois organisations sur quatre ont vu leur organisation transformée par le télétravail et près de trois organisations sur dix souhaitent conserver et pérenniser cette pratique. De plus, 8% des organisations franco-ontariennes offrent désormais des services, des activités et de la vente en ligne, une nouvelle pratique qu’elles souhaitent pérenniser.

• Selon près d’une organisation franco-ontarienne sur cinq, le gouvernement (de l’Ontario) devrait mobiliser les ressources, réseaux et entreprises francophones lors de la relance et miser sur le bilinguisme.

• Lors du déconfinement, les organisations franco-ontariennes s’attendent à recevoir des consignes claires de la part des gouvernements sur la réouverture des organismes et entreprises, veulent un accès au matériel de protection, souhaitent que les gouvernements informent et rassurent la population et que le gouvernement de l’Ontario continue de tester les gens à la CoViD-19. De plus, près d’une organisation sur dix croit que les gouvernements devront miser sur l’achat local lors de la relance.