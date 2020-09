Les racines de Mimi O’Bonsawin refont surface

«Tout le monde me demandait “Quelle sorte de musique tu fais?” et j’ai toujours dit un peu de ci et un peu de ça. C’est comme whatever benefits the song. […] Juste de ne pas être limitée à une seule chose et de m’exprimer de mon cœur, je pense que ç’a beaucoup aidé à mon writing process.»

L’album Elle Danse est composé de cinq chansons, dont deux, Porte Bonheur et Tug of War, sont déjà sorties séparément. Le percussionniste et mixeur Ryan Schurman, le batteur Dave Patel, le bassiste Ian De Souza et Maeghan Ritchat pour le mastering ont contribué à la production.

Une bonne année 2019

La chanteuse avait de bonnes raisons de célébrer l’année 2019.

En mars, elle a lancé son troisième album, Trillium, et a gagné le prix de «Best Pop Album» aux Indigenous Music Awards en mai pour son deuxième album, Connected (2017).