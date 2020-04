Les chocolats de Douce France prêts pour Pâques

Certains clients du secteur viennent encore acheter leurs produits en boutique. Par exemple, certains appellent pour qu’on prépare leur commande en magasin afin de venir la chercher plus tard dans la journée.

«Par contre, il y a un changement qui s’opère [puisque les personnes restent de plus en plus à la maison]. C’est pour cela que nous avons offert la possibilité de livraison. Nous la faisons le lundi quand la boutique est fermée et nous allons prochainement en faire par le biais d’Uber Eats.»

De plus, Christel Saba indique qu’elle enverrait des chocolats de Pâques par la poste à plusieurs clients, car ces derniers habitent à Ottawa.

Des défis

Tous les produits de la chocolaterie Douce France proviennent, comme le nom l’indique, de la France. Ils arrivent, pour la plupart, en bateau. «Les frontières ne sont pas fermées pour les produits alimentaires», souligne Christel.

Elle précise qu’en temps normal, l’importation des produits de sa boutique est déjà un défi. La situation actuelle en a évidemment ajouté d’autres.